«Мир-19». В Минздрав подали заявку на регистрацию нового препарата от коронавируса

Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата для лечения коронавируса «Мир-19», сообщает ТАСС.

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Препарат предназначен для профилактики и лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение.

Заявка зарегистрирована 14 октября, торговое название препарата – «Мир-19», международное непатентованное наименование - синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК).

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что разработанный «Институтом иммунологии» препарат прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне. По словам Скворцовой, препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет и полностью безопасен.