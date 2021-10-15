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«Мир-19». В Минздрав подали заявку на регистрацию нового препарата от коронавируса

Вероника Полынина
1 час назад

Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата для лечения коронавируса «Мир-19», сообщает ТАСС.

«Мир-19». В Минздрав подали заявку на регистрацию нового препарата от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Препарат предназначен для профилактики и лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение.

Заявка зарегистрирована 14 октября, торговое название препарата – «Мир-19», международное непатентованное наименование - синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК).

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что разработанный «Институтом иммунологии» препарат прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне. По словам Скворцовой, препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет и полностью безопасен.

В начале октября компании Ridgeback Biotherapeutics и Merck объявили, что их лекарство молнупиравир на 50% сокращает число госпитализаций среди пациентов с COVID-19 из групп риска, а также значительно снижает смертность. Молнупиравир принимают орально: дважды в сутки пять дней. По словам разработчиков, эффективность терапии зависит от того, как быстро ее начать.

Наука и техника,Вероника Скворцова,Минздрав РФ,Федеральное медико-биологическое агентство,ИТАР-ТАСС,
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