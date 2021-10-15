Биолог прокомментировала версию о лабораторном происхождении COVID

Ставить вопрос об искусственном происхождении коронавируса SARS-COV-2 «не имеет смысла», считает профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

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«Я полтора года комментирую COVID-19 и никогда не говорила о возможном искусственном происхождении вируса. На мой взгляд, ставить подобный вопрос не имеет смысла», - сказала она РИА «Новости».

Баранова подчеркнула, что эксперименты над SARS-COV-2 в лабораторных условиях в настоящее время могли бы помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложняют ситуацию.

Ранее Анча Баранова отмечала, что лабораторные эксперименты с вирусом могут помочь выяснить, является ли штамм «дельта» последней мутацией или возможны новые варианты COVID-19. При этом, по ее словам, ни одна лаборатория не возьмется за такое исследование из-за давления общественности на фоне подозрений в искусственном происхождении вируса.

Биолог уточнила, что ученые часто выделяют вирусы из различных природных организмов, но это не несет риска проникновения вирусов в популяцию человека. По ее словам, ученые отбирают части вирусов, которые не жизнеспособны и подходят только для лабораторных исследований.