В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 7 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.76
Войти в почту

Биолог прокомментировала версию о лабораторном происхождении COVID

Вероника Полынина
1 час назад

Ставить вопрос об искусственном происхождении коронавируса SARS-COV-2 «не имеет смысла», считает профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Биолог прокомментировала версию о лабораторном происхождении COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я полтора года комментирую COVID-19 и никогда не говорила о возможном искусственном происхождении вируса. На мой взгляд, ставить подобный вопрос не имеет смысла», - сказала она РИА «Новости».

Баранова подчеркнула, что эксперименты над SARS-COV-2 в лабораторных условиях в настоящее время могли бы помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложняют ситуацию.

Разведка США рассказала о происхождении коронавируса

Ранее Анча Баранова отмечала, что лабораторные эксперименты с вирусом могут помочь выяснить, является ли штамм «дельта» последней мутацией или возможны новые варианты COVID-19. При этом, по ее словам, ни одна лаборатория не возьмется за такое исследование из-за давления общественности на фоне подозрений в искусственном происхождении вируса.

Биолог уточнила, что ученые часто выделяют вирусы из различных природных организмов, но это не несет риска проникновения вирусов в популяцию человека. По ее словам, ученые отбирают части вирусов, которые не жизнеспособны и подходят только для лабораторных исследований.

Ранее издание The Telegraph выдвинуло версию о том, что новая коронавирусная инфекция могла эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера. Образцы вируса отправили в лабораторию в Ухане, где в 2020 году произошла утечка инфекции.

Наука и техника,Анча Баранова,Джордж Мейсон,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители