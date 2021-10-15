В США выставлены на аукцион вещи лунных астронавтов

Контрольный список, который астронавт Юджин Сернан носил на манжете скафандра в течение семи с лишним часов выхода на лунную поверхность в рамках миссии Apollo 17, выставлен на продажу вместе с еще 700 предметами подобного рода на онлайн-аукцион RR Auction, организованный для коллекционеров космических артефактов. Об этом пишет издание Daily Mail.
Сернан совершил свою прогулку по Луне в 1972 году и до сих пор остается последним человеком, ступившим на поверхность нашего естественного спутника. Контрольный список содержит процедуры подготовки к выходу, карты маршрутов и ориентиров. Он также включает рукописные заметки, которые перекликаются со словами предшественника Сернана, Нила Армстронга, сказанными тремя годами ранее, и напоминают астронавту, что это путешествие было "гигантским скачком для человечества".
Эти записи были сделаны Сернаном для речи, которую он произнес 4 декабря 1972 года, это были последние слова, произнесенные с Луны. Контрольные списки с манжет Сернана от других его выходов в космос уже были проданы частным образом, однако это первый артефакт такого рода, который выставляется на публичные торги. Другими интересными лотами аукциона стали перчатка от скафандра первого человека в космосе Алана Шепарда, личные вещи Базза Олдрина из Apollo 11 — первой лунной экспедиции 1969 года, — включая сумку с сувенирами с Земли, автографы астронавтов и несколько метеоритов. Ориентировочная стартовая цена всех этих артефактов составляет сотни тысяч долларов.