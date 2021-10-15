В США выставлены на аукцион вещи лунных астронавтов

Контрольный список, который астронавт Юджин Сернан носил на манжете скафандра в течение семи с лишним часов выхода на лунную поверхность в рамках миссии Apollo 17, выставлен на продажу вместе с еще 700 предметами подобного рода на онлайн-аукцион RR Auction, организованный для коллекционеров космических артефактов. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фото: NASA NASA

Сернан совершил свою прогулку по Луне в 1972 году и до сих пор остается последним человеком, ступившим на поверхность нашего естественного спутника. Контрольный список содержит процедуры подготовки к выходу, карты маршрутов и ориентиров. Он также включает рукописные заметки, которые перекликаются со словами предшественника Сернана, Нила Армстронга, сказанными тремя годами ранее, и напоминают астронавту, что это путешествие было "гигантским скачком для человечества".