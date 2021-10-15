В "Роскосмосе"  рассказали, что произошло на МКС

В РКК "Энергия" ("Роскосмос") подтвердили потерю ориентации Международной космической станции при тестировании двигателей корабля "Союз". Сообщение о потере МКС ориентации в пространстве при тестировании двигателей появилось днем 15 октября. "При тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" произошло влияние работы двигателей на ориентацию станции. В результате произошло временное изменение ориентации МКС, сообщили "Газете.Ru" в РКК "Энергия". - Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС". В корпорации добавили, что в настоящее время станции и экипажу ничего не угрожает. Аварийный сигнал подали с американского сегмента станции. Сообщалось что потеря ориентации произошла при тестировании двигателя корабля "Союз МС-18", на котором режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд должны вернуться на Землю.