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МКС восстановили после дезориентации в космическом пространстве

RT на русскомиещё 25
21 минуту назад

Функционирование Международной космической станции (МКС) восстановлено. Об этом заявили в пресс-службе ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С.П. Королёва

Ориентация МКС в космосе полностью восстановлена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет РБК со ссылкой на данные РКК «Энергия», при тестировании двигателей пилотируемого космического корабля «Союз МС-18» произошло влияние работы двигателей на пространственную ориентацию МКС.

«Она была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС», — говорится в сообщении.Станции и экипажу ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что МКС потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей корабля «Союз».

В «Роскосмосе» заявили, что дезориентация МКС не угрожала жизни экипажа и безопасности станции.
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