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МегаФон предложил вахтовикам мобильные каникулы

Lenta.ru
19 минут назад

Абоненты МегаФона, работающие вахтовым методом и уезжающие на смену в отдаленные регионы, смогут «заморозить» услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер. Услуга предоставляется бесплатно, неограниченное количество раз, говорится в сообщении оператора связи.

МегаФон предложил вахтовикам мобильные каникулы
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

Специальное предложение будет актуально для работников нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной, строительной отраслей, а также для моряков. До начала пандемии, по данным Росстата, официально вахтовым методом работало почти полтора миллиона россиян, уезжая в другой регион в среднем на 2-4 недели. В нынешнем году срок смены увеличился: в целом по стране более 60 процентов работников отправляются на вахту на 2-2,5 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3-5 месяцев. Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основании анализа с помощью инструментов Big Data обезличенных данных о передвижении абонентов-вахтовиков по России.

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Для подключения бесплатной услуги «Добровольная блокировка номера» достаточно обратиться в салон МегаФона и установить любой период блокировки в пределах шести месяцев. Разблокировать номер можно в любое время — самостоятельно в приложении МегаФона или по бесплатному номеру 0500.

«МегаФон первым на телеком-рынке предоставил вахтовикам такие мобильные каникулы. При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер. По нашим подсчетам, в среднем экономия для абонента за полгода составит более 2 тысяч рублей», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Как показал анализ с помощью инструментов Big Data, чаще всего жители страны отправляются в Республику Саха (Якутия): поселок Талакан – самое популярное место работы у вахтовиков Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже Краснодарского края. Также в топе городок Мур-Белокаменка Мурманской области, поселки Приобский (ХМАО-Югра) и Саббета (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, а также поселок Нючакан в Иркутском регионе.

Наука и техника,Влад Вольфсон,
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