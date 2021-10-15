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Telegram в России оказался популярнее Facebook и WhatsApp вместе взятых

Ferra.ru
4 часа назад

В сети появились скользящие средние доли трафика «по некрупным фиксированным операторам», благодаря которым был составлен список самых популярных в России протоколов-сервисов.

Telegram в России оказался популярнее Facebook и WhatsApp
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, было установлено, что мессенджер Telegram вошел в пятерку самых популярных протоколов-сервисов по объёму скачиваемых данных. Что интересно, он оказался востребованнее среди россиян, чем Facebook и WhatsApp вместе взятые.

Полный рейтинг выглядит так:

https 443 — 28,97 % QUIC & Google Video — 25,52 % http 80 — 17,89 % Bittorrent — 12,31 % Telegram — 6,80 % VPN and Tunnels — 4,65 % UDP Unknown — 1,16 % TCP Unknown — 0,62 % Facebook и WhatsApp — 0,50 % dns 53 — 0,35 % Другие — 1,23 %

Директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев отметил, что несмотря на то, что данные по мобильным операторам не разглашаются, опубликованная статистика должна быть приближена к реальности.

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