Обнаружено еще одно негативное последствие COVID-19

Немецкие ученые пришли к выводу, что коронавирус может попадать в глаза и инфицировать фоторецепторы , а также ганглиозные клетки сетчатки. Предположительно, именно это объясняет, почему люди, перенесшие заболевание, жалуются на ухудшение зрения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опубликованное исследование. .
Эксперты для исследования подвергли зрелые органоиды сетчатки воздействию коронавирусной инфекции, а затем наблюдали за его активностью. COVID-19 действительно заражал клетки сетчатки, сказано в статье.
Согласно данным анализа, в фоторецепторах и ганглиозных клетках сетчатки есть вирусные бляшки, где у инфекции есть возможность размножаться. Вместе с тем COVID-19 увеличивает экспрессию нескольких воспалительных генов, которые связаны с сетчаткой и фоторецепторами.
Кроме того, исследователи заметили, что для профилактики и лечения указанных осложнений на глазах не нужны специальные лекарства — подойдут и те, что направлены на блокирование ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2). Согласно результатам исследования, авторы сделали вывод, что ковид в глазах и репликация вируса в клетках сетчатки зависят от рецепторов ACE2.