Google заподозрили в попытке «перепрограммирования людей»

Корпорация Google проводит попытки «перепрограммировать» людей при помощи алгоритмов в своих сервисах. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ведущего психолога-исследователя Американского института поведенческих исследований и технологий в Калифорнии Роберт Эпштейн.

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По словам эксперта, Google уже давно наблюдает за человечеством через поиск, а также обрабатывает частные переписки через электронную почту. Как отметил Эпштейн, у компании более 200 сервисов, каждый из которых собирает и анализирует массивы личных данных.

«Это серьезная угроза демократии. По нашим подсчетам, в 2015 году до 25% результатов выборов в разных странах мира были определены поисковыми системами Google», – заявил психолог.

Исследования Эпштейна показали, что Google пыталась влиять на исход выборов в США в пользу Демократической партии, которая, по словам Эпштейна, поддерживает организацию. Согласно его подсчетам, подтасовка поисковой выдачи может повлиять на решение почти половины неопределившихся людей.

«Я не поверил, что это вообще возможно. Второй эксперимент показал, что таких людей может быть больше — до 63%», — пояснил специалист.