В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.09
Войти в почту

Странные сигналы из центра галактики: эксперт о внеземной жизни

Роман Кирьянов
1 час назад

Необычные сигналы из центра Млечного пути, зафиксированные учеными с помощью радиотелескопа ASKAP CSIRO в Западной Австралии, вряд ли принадлежат разумным формам жизни. Таким мнением с "Рамблером" поделился астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов.

Ученый рассказал о неизвестном сигнале из Млечного Пути
Фото: wikipediawikipedia

"На искусственный сигнал это очень непохоже. У этого сигнала непрерывный спектр. Искусственный сигнал так выглядеть не может, поскольку таким способом очень неудобно передавать какую бы то ни было информацию. Искусственные сигналы будут иметь другой спектр"

Видео дня

Он отметил, что такого рода сигнал характерен для пульсаров и магнетаров - двух типов нейтронных звезд, обладающих сильной гравитацией и мощным излучением.

"Трудно пока сказать что-то определенное. Сильная поляризация, которая меняется со временем, указывает на наличие сильного магнитного поля в излучателе, что характерно для магнитосфер пульсаров и магнетаров"

По мнению Панова, переменность сигнала, зафиксированная астрономами, может быть связана с необычными условиями аккреции, то есть гравитационного приращения материала в небесном теле, издающем этот сигнал.

"Переменность может быть связана с аккрецией вещества и, возможно, просто сложились какие-то редкие условия аккреции, почему подобные источники не встречались раньше. Но требуются дальнейшие наблюдения: возможно что-то станет понятнее"

Астрофизик уточнил, что такого рода переменность может возникать, когда крупное небесное тело притягивает к себе более мелкие. Таким образом, сигнал возникает в процессе поглощения меньшего тела, потом прерывается, а потом возникает снова, когда притягивается новое небольшое тело.

"Такое обычно бывает в двойных системах. Например, присутствует нейтронная звезда, а рядом летает обычная звезда, из которой в нейтронную перетекают какое-то вещество. Делает оно это, условно говоря, порционно, так что сигнал то возникает, то затухает вновь"

Astrophysical Journal 12 октября опубликовал статью, согласно которой ученые, используя радиотелескоп ASKAP CSIRO, расположенный в Западной Австралии, зафиксировали необычный сигнал из центра Млечного Пути.

Их внимание привлекла необычная периодичность сигнала, издаваемая неизвестным небесным телом. Объект сначала был невидим, потом возникал в поле зрения радиотелескопа, потом снова затухал. Ему присвоено кодовое обозначение ASKAP J173608.2-321635. В настоящее время изучение этого феномена продолжается.
Наука и техника,Александр Панов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители