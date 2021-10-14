Ученый рассказал о неизвестном сигнале из Млечного Пути

Необычные сигналы из центра Млечного пути, зафиксированные учеными с помощью радиотелескопа ASKAP CSIRO в Западной Австралии, вряд ли принадлежат разумным формам жизни. Таким мнением с "Рамблером" поделился астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов.

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"На искусственный сигнал это очень непохоже. У этого сигнала непрерывный спектр. Искусственный сигнал так выглядеть не может, поскольку таким способом очень неудобно передавать какую-бы то ни было информацию. Искусственные сигналы будут иметь другой спектр"

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Он отметил, что такого рода сигнал характерен для пульсаров и магнетаров - двух типов нейтронных звезд, обладающих сильной гравитацией и мощным излучением.

"Трудно пока сказать что-то определенное. Сильная поляризация, которая меняется со временем, указывает на наличие сильного магнитного поля в излучателе, что характерно для магнитосфер пульсаров и магнетаров"

По мнению Панова, переменность сигнала, зафиксированная астрономами, может быть связана с необычными условиями аккреции, то есть гравитационного приращения материала, в небесном теле, издающем этот сигнал.

"Переменность может быть связана с аккрецией вещества, и, возможно, просто сложились какие-то редкие условия аккреции, почему подобные источники не встречались раньше. Но требуются дальнейшие наблюдения, возможно что-то станет понятнее"

Астрофизик уточнил, что такого переменность может возникать, когда крупное небесное тело притягивает к себе более мелкие. Таким образом сигнал возникает в процессе поглощения меньшего тела, потом прерывается, а потом возникает снова, когда притягивается новое небольшое тело.

"Такое обычно бывает в двойных системах. Например, присутствует нейтронная звезда, а рядом летает обычная звезда, из которой в нейтронную перетекают какое-то вещество. Делает оно это, условно говоря, порционно, так что сигнал то возникает, то затухает вновь"

Astrophysical Journal 12 октября опубликовал статью, согласно которой ученые, используя радиотелескоп ASKAP CSIRO, расположенный в Западной Австралии, зафиксировали необычный сигнал из центра Млечного Пути.