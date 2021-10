Инновационные проекты для бизнеса и государства: итоги премии IT Stars имени Георгия Генса

Сфера IT - это отрасль, которая не только развивается сама, но и развивает смежные: здравоохранение, транспорт, тяжелую промышленность и др. Но как понять, какие решения действительно прорывные и заслуживают внимания бизнеса и государства? Помочь в этом и призвана премия IT Stars имени Георгия Генса. Она была учреждена в 2020 году для поддержки перспективных российских информационных технологий и присуждается за самые смелые и инновационные идеи в реализации IT-проектов, разработку и создание технологий и IT-продуктов. Премия носит имя Георгия Генса, одного из пионеров развития IT в России, сделавшего очень много для становления информационного общества в стране.