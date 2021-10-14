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Робот «Маркер» заступил на боевое дежурство на космодроме «Восточный». Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter опубликовал видео заступления на боевое дежурство роботизированного комплекса «Маркер» на космодроме «Восточный».

«"Маркер" заступил на боевое дежурство. Космодром Восточный», – подписал ролик Рогозин.

Роботехническая платформа «Маркер» функционирует в радиоуправляемом варианте, а также может работать автономно. На данный момент созданы две платформы на колесном шасси и три на гусеничном.

Ранее сообщалось, что при тестировании в Челябинской области «Маркер» самостоятельно прошел 100 километров.

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