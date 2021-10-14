Робот «Маркер» заступил на боевое дежурство на космодроме «Восточный». Видео

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter опубликовал видео заступления на боевое дежурство роботизированного комплекса «Маркер» на космодроме «Восточный».

Роботехническая платформа «Маркер» функционирует в радиоуправляемом варианте, а также может работать автономно. На данный момент созданы две платформы на колесном шасси и три на гусеничном.