Иммунолог предупредил об опасности опавших листьев

Опавшие листья могут вызвать у некоторых людей аллергию или инфекционные заболевания, рассказал врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Особенно опавшие листья опасны для тех, у кого наблюдается аллергия на плесень.
Врач уточнил, что споры плесневых грибов являются природным аллергеном. В опаде плесень появляется, если его намочил дождь, после этого он начинает гнить.
«Бывает генетическая предрасположенность отвечать на определенные чужеродные вещества, то есть человек генетически запрограммирован на это», – приводит слова Болибока радио Sputnik.
Он также рассказал, что если в организм человека попадает слишком много спор плесени, то возможно развитие инфекции. Речь идет о плесневой инфекции легких и дыхательных путей. Симптомами заболевания может стать кашель или бронхит, который начался внезапно.
Ранее сообщалось, что ученые проанализировали данные из биобанка Великобритании и подтвердили существующее в науке мнение о том, что аллергия часто сопровождается психическими расстройствами.