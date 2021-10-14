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Осенняя угроза: иммунолог предупредил об опасности опавших листьев

Мир24
5 минут назад

Опавшие листья могут вызвать у некоторых людей аллергию или инфекционные заболевания, рассказал врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Иммунолог предупредил об опасности опавших листьев
Фото: МТРК «МИР» / Виталий ЗалесскийМТРК «МИР» / Виталий Залесский

Особенно опавшие листья опасны для тех, у кого наблюдается аллергия на плесень.

Врач уточнил, что споры плесневых грибов являются природным аллергеном. В опаде плесень появляется, если его намочил дождь, после этого он начинает гнить.

«Бывает генетическая предрасположенность отвечать на определенные чужеродные вещества, то есть человек генетически запрограммирован на это», – приводит слова Болибока радио Sputnik.

Он также рассказал, что если в организм человека попадает слишком много спор плесени, то возможно развитие инфекции. Речь идет о плесневой инфекции легких и дыхательных путей. Симптомами заболевания может стать кашель или бронхит, который начался внезапно.

Ранее сообщалось, что ученые проанализировали данные из биобанка Великобритании и подтвердили существующее в науке мнение о том, что аллергия часто сопровождается психическими расстройствами.

Наука и техника,Владимир Болибок,ИА Sputnik,
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