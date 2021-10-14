Иммунолог предупредил об опасности опавших листьев

Опавшие листья могут вызвать у некоторых людей аллергию или инфекционные заболевания, рассказал врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Фото: МТРК «МИР» / Виталий Залесский МТРК «МИР» / Виталий Залесский

Особенно опавшие листья опасны для тех, у кого наблюдается аллергия на плесень.

Врач уточнил, что споры плесневых грибов являются природным аллергеном. В опаде плесень появляется, если его намочил дождь, после этого он начинает гнить.

«Бывает генетическая предрасположенность отвечать на определенные чужеродные вещества, то есть человек генетически запрограммирован на это», – приводит слова Болибока радио Sputnik.

Он также рассказал, что если в организм человека попадает слишком много спор плесени, то возможно развитие инфекции. Речь идет о плесневой инфекции легких и дыхательных путей. Симптомами заболевания может стать кашель или бронхит, который начался внезапно.