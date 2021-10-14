Названо худшее время за всю историю Земли

Самым худшим временем в истории нашей планеты было массовое пермское вымирание, которое происходило на Земле примерно 252 миллиона лет назад. К такому выводу пришли ученые, сообщает "Российская газета".

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Великое вымирание 252 млн лет назад стало одним из пяти массовых вымираний. Тогда исчезли 96% морских видов и 73% наземных видов позвоночных животных. Гипотезы причин пермского вымирания разнятся. Но одной из основных является каскад катастрофических событий, который запустился в результате излияния траппов. Масштабные извержения спровоцировали вулканическую зиму, за ней последовал парниковый эффект и закисление океанов.

По оценке ученых, все водоемы Земли стали "токсичным супом". В материале говорится, что катастрофа подобная пермскому вымиранию может повториться в будущем. По мнению экспертов, наблюдаемые сегодня климатические изменения тоже могут вызвать биологическую катастрофу планетарного масштаба.