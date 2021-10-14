«Хаос»: ВОЗ не считает привику обязательной для въезда в страну

Всемирная организация здравоохранения не считает необходимым обязательное наличие прививки от COVID-19 для въезда в страну. Об этом сообщила ВОЗ, отвечая на вопрос о том, как в организации относятся к ограничениям на въезд для пассажиров, привитых не признанными в стране назначения вакцинами. Об этом сообщает ТАСС.

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Как отметили в пресс-службе организации, вакцины должны быть одобрены ВОЗ и быть в универсальном наличии. Только тогда их можно рассматривать в роли предварительного условия путешествий. Об этом гласят положения международных медико—санитарных правил.

В ВОЗ также напомнили о заявлении, с которым выступил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус в конце лета. Он отметил, что в некоторых странах действуют отказы в доступе на свою территорию для граждан, которые поставили себе вакцины, не зарегистрированные у них, но одобренные ВОЗ для экстренного применения. По словам Гебрейесус, подобные запреты вносят хаос и дискриминацию. Некоторые страны, как он отметил, даже отказываются применять ряд вакцин, беспокоясь, что их граждан не пустят на территорию другого государства.