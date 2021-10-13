Facebook запретила издеваться над известными людьми в соцсети

Американская компания Facebook обновила свои правила и объявила, что отныне будет защищать общественных деятелей от травли и издевательств в социальной сети. Модераторы будут удалять не только сообщения и комментарии «преследователей», но и их учётные записи, а также сообщества, в которых нарушители координируют свои действия. Кроме того, компания Марка Цукерберга намерена защищать известных людей от нападок на сексуальной почве.
Как сообщила Facebook, новая политика соцсети поможет защитить пользователей от массовых преследований и запугивания. В частности, соцсеть хочет обезопасить общественных деятелей: политиков, журналистов, блогеров и всех тех, кто использует платформу, чтобы напрямую общаться со своими подписчиками.
«Теперь мы будем пресекать скоординированные атаки на лиц, которым угрожает опасность в реальной жизни (например, диссидентов, жертв трагедий), даже если отдельные сообщения или комментарии не нарушают нашу политику», — заявила Facebook.
Facebook пообещала удалять «нежелательный контент, считающийся травлей», который распространяется в комментариях и через личные сообщения. Также соцсеть собралась удалять прогосударственные и рекламные страницы, если на них будут опубликованы оскорбления или призывы к преследованию людей.
Наконец, Facebook пообещала бороться с контентом, который сексуализирует общественных деятелей или унижает их достоинство. Например, под постами известных людей нельзя будет размещать комментарии, высмеивающие внешность.
Ранее журналисты The Wall Street Journal узнали, что Facebook создала «белый список» пользователей, которым можно нарушать правила соцсети. Аккаунты из этого списка не блокировались, а посты не удалялись. На 2020 год в секретном перечне было около 5,8 млн аккаунтов, среди которых — блогеры-миллионники, звёзды кино, телевидения и шоу-бизнеса и даже аккаунты, которые ведутся от лица животных.