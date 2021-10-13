Facebook запретила издеваться над известными людьми в соцсети

Американская компания Facebook обновила свои правила и объявила, что отныне будет защищать общественных деятелей от травли и издевательств в социальной сети. Модераторы будут удалять не только сообщения и комментарии «преследователей», но и их учётные записи, а также сообщества, в которых нарушители координируют свои действия. Кроме того, компания Марка Цукерберга намерена защищать известных людей от нападок на сексуальной почве.

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Как сообщила Facebook, новая политика соцсети поможет защитить пользователей от массовых преследований и запугивания. В частности, соцсеть хочет обезопасить общественных деятелей: политиков, журналистов, блогеров и всех тех, кто использует платформу, чтобы напрямую общаться со своими подписчиками.

«Теперь мы будем пресекать скоординированные атаки на лиц, которым угрожает опасность в реальной жизни (например, диссидентов, жертв трагедий), даже если отдельные сообщения или комментарии не нарушают нашу политику», — заявила Facebook.

Facebook пообещала удалять «нежелательный контент, считающийся травлей», который распространяется в комментариях и через личные сообщения. Также соцсеть собралась удалять прогосударственные и рекламные страницы, если на них будут опубликованы оскорбления или призывы к преследованию людей.

Наконец, Facebook пообещала бороться с контентом, который сексуализирует общественных деятелей или унижает их достоинство. Например, под постами известных людей нельзя будет размещать комментарии, высмеивающие внешность.