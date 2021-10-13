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Корабль New Shepard компании Blue Origin начал второй пилотируемый полет

ТАССиещё 6
1 час назад

Космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin начал в среду второй пилотируемый суборбитальный полет. Трансляция ведется на сайте компании, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу.

Корабль New Shepard начал второй пилотируемый полет
Фото: Blue OriginBlue Origin

Пуск ракеты-носителя был осуществлен в 09:50 по местному времени (17:50 мск) с космодрома в районе американского города Ван-Хорн (штат Техас). New Shepard в рамках суборбитального полета поднимется на высоту свыше 100 км, на которой четыре пассажира корабля, в том числе Уильям Шатнер, сыгравший главную роль в сериале "Звездный путь" (Star Trek, 1966-1969), окажутся в состоянии невесомости. Незадолго до этого произойдет отделение ракеты-носителя, которая совершит посадку на космодроме. Сам корабль спустя несколько минут также приземлится при помощи парашютов.

Наука и техника,Джефф Безос,
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