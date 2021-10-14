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В одной пещере на Урале нашли 15 черепов древних медведей

Lenta.ruиещё 1
28 минут назад

В пещере Прокошева в Пермском крае палеонтологи нашли большое количество черепов и остальных костей 15 больших древних медведей, живших в этом месте более 50 тысяч лет назад. Об этом сообщили в пресс-центре УрФУ.

В пещере на Урале нашли 15 черепов древних медведей
Фото: Елизавета Веретенникова / УрФУЕлизавета Веретенникова / УрФУ

Ученые провели две экспедиции и привезли в лабораторию, помимо черепов, еще около 300 экземпляров ребер, позвонков и остальных частей скелета животных. Подобное число останков в одном месте было найдено впервые, и это единственное на Урале «естественное кладбище» пещерных медведей, где еще не был человек, отметили специалисты.

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На Урале известно пять-шесть пещер с большим количеством костей древних медведей, заявили исследователи, отметив, что однако все кости были в плохом состоянии либо из-за естественных причин, либо деятельности человека. Новые находки очень ценны для специалистов, так как содержат в себе уникальную информацию об экологии и биологии видов позднего плейстоцена.

Ученые выяснили, что найденным останкам больше 50 тысяч лет, а самим животным — от года до четырех лет. Кроме того, самки погибали в этой пещере значительно чаще, чем самцы. Неизвестно, какова причина смерти, но точно понятно, что это происходило во время зимней спячки.

Пещера названа в честь археолога Николая Прокошева. У нее карстовое происхождение и смешанный тип строения: коридор длиной около 100 метров с резким обрывом, который переходит в просторный грот, где и находится то самое «кладбище».

Массовые захоронения больших хищных млекопитающих в позднем плейстоцене очень редки. В мире известны такие «кладбища» пещерных львов, волков и медведей. Ученые также встречали ранее захоронения подобного типа в Альпах, Западной Европе, на Кавказе и Алтае.

Ранее стало известно, что в Селижаровском районе Тверской области местные жители, любители минералогии и палеонтологии, поискали окаменелости на месте бывшего моря. В итоге супруги нашли много видов брахиопод и кораллов.

В начале сентября исследователи впервые также нашли на территории Европы почти полностью сохранившийся череп гигантской древней гиены. Ее кости находились в крымской пещере.

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