Ученые предупредили о ядерной «бомбе» в Арктике

Таяние арктических льдов может спровоцировать выброс в окружающую среду радиоактивных отходов времен холодной войны, а также устойчивых к антибиотикам бактерий и новых вирусов, заявили ученые из британского Университета Аберистуита и Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии в США, пишет журнал Nature Climate Change.

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В частности, авторы исследования напомнили, что Советский Союз провел около 130 ядерных испытаний у побережья архипелага Новая Земля, а также затопил и утилизировал в Баренцевом и Карском морях более 100 атомных субмарин. США, в свою очередь, проводили подледные исследования с применением ядерной установкой на базе в Гренландии, передает РИА Новости.

Ученые также опасаются, что в случае таяния вечной мерзлоты хранящиеся микробы могут смещаться с образовавшейся водой и, как следствие, породить новое поколение устойчивых к лекарственным средствам патогенов.

Для предотвращения подобного варианта развития событий необходимо, как утверждают исследователи, неукоснительно выполнять положения Парижского климатического соглашения и добиться снижения повышения глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.