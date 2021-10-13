Самый популярный iPhone 13 может оказаться в дефиците

Американская корпорация Apple может сократить производство смартфонов iPhone 13 в текущем году, сообщает РИА Новости.

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Речь идет об уменьшении количества аппаратов на 10 млн единиц из-за продолжительной нехватки микрочипов. Как планировала компания, за октябрь-декабрь будет произведено 90 миллионов новых гаджетов, однако теперь партнеры-производители получили уведомление, что общий объем выпускаемых смартфонов будет ниже, так как компании Broadcom и Texas не справляются с поставкой необходимого количества компонентов.

Apple представила новый смартфон iPhone 14 сентября. Его отличает увеличенная батарея и улучшенный дисплей. Телефоны с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма соответственно получили уменьшенную «челку» - вырез в экране под фронтальную камеру, динамик и датчики. Производительность гаджетов стала выше благодаря новому процессору Apple Bionic A15. Кроме того, память у новых смартфонов увеличили до одного терабайта.