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iPhone 13 может оказаться в дефиците

Елена Прошина
21 минуту назад

Американская корпорация Apple может сократить производство смартфонов iPhone 13 в текущем году, сообщает РИА Новости.

Самый популярный iPhone 13 может оказаться в дефиците
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об уменьшении количества аппаратов на 10 млн единиц из-за продолжительной нехватки микрочипов. Как планировала компания, за октябрь-декабрь будет произведено 90 миллионов новых гаджетов, однако теперь партнеры-производители получили уведомление, что общий объем выпускаемых смартфонов будет ниже, так как компании Broadcom и Texas не справляются с поставкой необходимого количества компонентов.

Apple представила новый смартфон iPhone 14 сентября. Его отличает увеличенная батарея и улучшенный дисплей. Телефоны с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма соответственно получили уменьшенную «челку» - вырез в экране под фронтальную камеру, динамик и датчики. Производительность гаджетов стала выше благодаря новому процессору Apple Bionic A15. Кроме того, память у новых смартфонов увеличили до одного терабайта.

За первую неделю после выхода на рынок iPhone 13 россияне приобрели 93 тысячи устройств, свидетельствуют данные отечественных мобильных операторов, зарегистрировавших смартфоны в сетях. Это рекордный показатель по сравнению с остальными смартфонами Apple.

Наука и техника,Apple,РИА Новости,
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