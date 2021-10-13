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Ученые выяснили процент людей, теряющих вкус при COVID-19

ТК «Звезда»иещё 3
25 минут назад

Американские ученые назвали процент людей, теряющих вкус при заболевании коронавирусной инфекцией. По оценкам авторов, этот симптом затрагивает около трети пациентов. Соответствующее исследование опубликовано на сервере препринтов medRxiv.org.

Ученые выяснили процент людей, теряющих вкус при COVID-19
Фото: Andrey Arkusha Russian Look GloballookpressAndrey Arkusha Russian Look Globallookpress

С начала пандемии многие пациенты жаловались на частичную или полную потерю вкуса и обоняния. Авторы отмечают, что ранее ученые скептически относились к этому фактору, так как до COVID-19 отсутствие вкуса часто путали с потерей запаха.

«Ученые скептически относились к тому, что сообщения о потере вкуса COVID-19 являются подлинными, отчасти потому, что до COVID-19 потеря вкуса была редкой и ее часто путали с потерей запаха», - говорится в исследовании.

В свою работу ученые включили исследования, связанные только с прямой потерей вкуса, чтобы избежать путаницы с потерей и вкуса, и запаха, возникающей при самооценке пациента.

Согласно результатам исследования, женщины чаще страдают от потери вкуса, чем мужчины, а самый высокий показатель был среди лиц от 36 до 50 лет. Ученые связывают это с высокой сенсорной чувствительностью у женщин.

«Анализ показал, что среди 138 897 пациентов с COVID-19 39,2% сообщили о нарушении вкуса. Как правило, мужчины сообщали о более низкой степени потери вкуса, чем женщины, а самый высокий показатель был в группах среднего возраста», - уточняется в исследовании.

Ранее врач иммунолог Владимир Болибок назвал скрытый симптом COVID-19, отметив, что потеря вкуса и запаха встречается у заболевших все реже. А главный врач ГКБ 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что больница стремительно наполняется пациентами с COVID-19. Он также отметил, что открытие пунктов экспресс-тестирования на заражение коронавирусом было правильным решением.

Наука и техника,Денис Проценко,Владимир Болибок,
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