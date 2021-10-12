Ученые поймали странные радиоволны из центра Галактики

Астрономы зафиксировали необычные сигналы, исходящие со стороны центра Млечного Пути. Эти радиоволны ни на что не похожи, а потому могут указывать на новый класс звёздных объектов.

Наиболее странным свойством этих сигналов является то, что они имеют очень высокую степень поляризации. Это означает, что колебания происходят только в одном направлении, но это направление вращается. Кроме того, яркость объекта, видимо, резко меняется, а сигнал появляется и пропадает в случайном порядке.

«Мы никогда не видели ничего подобного», — отметили учёные.

Сначала астрономы подумали, что источником сигнала выступает пульсар. Но в итоге поняли, что получаемые радиоволны не соответствуют этому типу.