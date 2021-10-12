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Учёные поймали странные радиоволны из центра Галактики

Ferra.ru
55 минут назад

Астрономы зафиксировали необычные сигналы, исходящие со стороны центра Млечного Пути. Эти радиоволны ни на что не похожи, а потому могут указывать на новый класс звёздных объектов.

Ученые поймали странные радиоволны из центра Галактики
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Наиболее странным свойством этих сигналов является то, что они имеют очень высокую степень поляризации. Это означает, что колебания происходят только в одном направлении, но это направление вращается. Кроме того, яркость объекта, видимо, резко меняется, а сигнал появляется и пропадает в случайном порядке.

«Мы никогда не видели ничего подобного», — отметили учёные.

Сначала астрономы подумали, что источником сигнала выступает пульсар. Но в итоге поняли, что получаемые радиоволны не соответствуют этому типу.

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Пока учёные видят некоторые параллели с другим классом загадочных объектов, известных как радиопереходные процессы в Галактическом центре. Однако у нового источника есть отличия. Исследователи намерены продолжить наблюдения за таинственным объектом.

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