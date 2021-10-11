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Сбой произошел в работе Instagram

Елена Прошина
18 минут назад

Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Instagram, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу сервисов.

Сбой произошел в работе Instagram
Фото: ReutersReuters

Так, 68% пользователей жалуются на некорректную работу приложения, еще у 17% не открывается веб-сайт, в свою очередь у 15% пользователей есть проблемы при подключении к серверу.

Сбой наблюдается в Венгрии, на Украине, в Латвии, Словакии, Австрии, в США и других странах.

В понедельник 4 октября Facebook, WhatsApp и Instagram оказались недоступны для пользователей по всему миру из-за глобального сбоя. Причиной неполадок стала внутренняя ошибка в настройках маршрутизации.

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