Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Instagram, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу сервисов.

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Так, 68% пользователей жалуются на некорректную работу приложения, еще у 17% не открывается веб-сайт, в свою очередь у 15% пользователей есть проблемы при подключении к серверу.

Сбой наблюдается в Венгрии, на Украине, в Латвии, Словакии, Австрии, в США и других странах.