«Умные» очки Facebook могут запретить в России

ФСБ России, отвечая на запрос TJ, заявило, что «конструктивные особенности» первых умных очков от Facebook могут позволить считать их устройствами для негласного получения информации.

Фото: Facebook Facebook

При этом в ведомстве не уточнили, о каких конкретно особенностях идет речь, сославшись на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года 308-ФЗ.

Устройство, созданное совместно с Ray-Ban, показали 9 сентября. Очки Stories позволяет записывать видео до 30 секунд с двух камер. Также устройство оснащено микрофоном и динамиком. Пока очки доступны к покупке лишь в шести странах, среди которых нет России, но со временем компания обещала расширить географию.