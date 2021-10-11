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«Умные» очки Facebook могут запретить в России

Елена Прошина
31 минуту назад

ФСБ России, отвечая на запрос TJ, заявило, что «конструктивные особенности» первых умных очков от Facebook могут позволить считать их устройствами для негласного получения информации.

«Умные» очки Facebook могут запретить в России
Фото: FacebookFacebook

При этом в ведомстве не уточнили, о каких конкретно особенностях идет речь, сославшись на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года 308-ФЗ.

Устройство, созданное совместно с Ray-Ban, показали 9 сентября. Очки Stories позволяет записывать видео до 30 секунд с двух камер. Также устройство оснащено микрофоном и динамиком. Пока очки доступны к покупке лишь в шести странах, среди которых нет России, но со временем компания обещала расширить географию.

При этом россияне могут заказать устройство из-за рубежа через сторонние сервисы. Однако, что именно будет грозит тем, кто приобретет очки Facebook, пока неизвестно.

Наука и техника,ФСБ,
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