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Климатолог: в России теплеет быстрее, чем в остальном мире

Ura.Ru
1 час назад

Повышение температур в связи с глобальным потеплением идет активнее на территории России и ближе к Северному полюсу. Об этом в беседе с URA.RU сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок.

Климатолог: в России теплеет быстрее, чем в остальном мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На территории России и ближе к Северному полюсу теплеет активнее, чем в остальном мире. Связано это с промышленными выбросами, так как воздушные массы переносятся с запада на восток, а на Западе как раз много предприятий и все идет на Россию и в Арктику. Поэтому там наиболее ярко выражен парниковый эффект, все начинает активнее таять», — объяснил Николай Терешонок.

По словам спикера, температура воздуха на обозначенных участках уже выросла на 3-6 градусов.

«На земле Франца Иосифа температура воздуха увеличилась на 6 градусов, а в районе Архангельска и Якутска на 3 градуса, на острове Врангеля на 5. За 20 лет интенсивность глобального потепления возросла и будет увеличиваться», — добавил Терешонок.

В беседе с URA.RU ведущий научный сотрудник Института географии РАН, гляциолог, кандидат географических наук Мария Ананичева подчеркнула, что из-за глобального потепления уже стала нестабильна восточная часть Антарктиды.

«Глобальное потепление уже дошло до Антарктиды, там давно нестабильна восточная часть. Идет потепление воздуха, а также нагрев воды, в итоге куски льда отваливаются, плывут в южный океан и идет его распреснение. Плохо это или хорошо, трудно сказать, но любое изменение воды влияет на то, что находится на этой части океана. Плюс, таяние айсбергов, естественно, влияет и на общий уровень поднятия океана», — подчеркнула она.

Ранее профессор геофизики Университета Аляски Владимир Романовский заявил, что глобальное потепление поставит под угрозу нефтяную промышленность России. К 2050 году экономика страны может потерять более 68 миллиардов долларов.

Наука и техника,Владимир Романовский,РАН,
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