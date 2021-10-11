Климатолог: в России теплеет быстрее, чем в остальном мире

«На территории России и ближе к Северному полюсу теплеет активнее, чем в остальном мире. Связано это с промышленными выбросами, так как воздушные массы переносятся с запада на восток, а на Западе как раз много предприятий и все идет на Россию и в Арктику. Поэтому там наиболее ярко выражен парниковый эффект, все начинает активнее таять», — объяснил Николай Терешонок.