Солнечная вспышка может привезти к отключению электроэнергии

Солнечная вспышка может стать причиной отключения электроэнергии на Земле и вызвать сбои в работе спутников, пишет британское издание Express со ссылкой на синоптиков Центра прогнозов космической погоды (SWPC) подразделения Министерства торговли США при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Фото: NASA NASA

По мнению синоптиков, солнечная вспышка 11 октября может вызвать геомагнитную бурю интенсивностью G2 по пятибалльной шкале (от самой слабой G1 до самой сильной G5). Как сообщили в SWPC, могут возникать нарушения в электросети, нарушения ориентации космических аппаратов и спутников.