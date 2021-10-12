Землю накрыла сильная магнитная буря

В ночь на 12 октября в магнитосфере Земли началась магнитная буря. По словам экспертов, она уже достигла среднего уровня, сообщают СМИ.
«В районе трех ночи по Москве была зафиксирована слабая магнитная буря, с 6.00 до 9.00 она увеличилась до среднего уровня», – объяснили специалисты.
Магнитная буря может увеличить нагрузку на спутники и повлияет на магнитного поля у поверхности планеты.
Такие изменения в магнитосфере будут заметны в виде северного сияния. Сияние можно будет увидеть из Мурманска или Санкт-Петербурга.
По словам наблюдателей, вспышка на Солнце произошла еще 9 октября, а Земли достигла лишь спустя 3 дня, сообщает РИА «Новости».
Ранее Nation News писал о том, что солнечные супербури могут нанести серьезный урон интернет-инфраструктуре Земли.