В WhatsApp появится новая функция

В популярном у россиян мессенджере WhatsApp появится новая функция. Как сообщает ресурс WABetaInfo, она будет рассчитана на любителей записывать голосовые сообщения.

Фото: Cesar Conventi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com Cesar Conventi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Создатели приложения тестируют функцию, с помощью которой пользователи смогут ставить запись звуковых посланий на паузу. После приостановки записи сообщения ее можно будет продолжить. В итоге сообщение будет отправлено единым файлом.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю будет нужно нажать на кнопку паузы, которая появится в интерфейсе записи сообщения.

Отмечается, что пока функция, расширяющая возможности приложения WhatsApp, исследуется разработчиками. Однако в скором будущем она станет доступна ограниченному числу бета-тестеров, использующих устройства на базе операционных систем iOS и Android. Точная дата глобального релиза пока неизвестна.