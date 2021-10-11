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В WhatsApp появится новая функция

Lenta.ru
41 минуту назад

В популярном у россиян мессенджере WhatsApp появится новая функция. Как сообщает ресурс WABetaInfo, она будет рассчитана на любителей записывать голосовые сообщения.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: Cesar Conventi / Keystone Press Agency / Globallookpress.comCesar Conventi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Создатели приложения тестируют функцию, с помощью которой пользователи смогут ставить запись звуковых посланий на паузу. После приостановки записи сообщения ее можно будет продолжить. В итоге сообщение будет отправлено единым файлом.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю будет нужно нажать на кнопку паузы, которая появится в интерфейсе записи сообщения.

Отмечается, что пока функция, расширяющая возможности приложения WhatsApp, исследуется разработчиками. Однако в скором будущем она станет доступна ограниченному числу бета-тестеров, использующих устройства на базе операционных систем iOS и Android. Точная дата глобального релиза пока неизвестна.

Ранее россиян предупредили о невозможности удалить переписку из мессенджеров, а также о том, что пересылаемая информация может впоследствии использоваться в качестве улики. В частности, на основании переписки могут привлечь за клевету, оскорбления в адрес собеседника или представителей власти.

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