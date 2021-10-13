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Раскрыты подробности разработки единой вакцины от COVID-19 и гриппа

Lenta.ruиещё 2
58 минут назад

Раскрыты подробности разработки единой вакцины от COVID-19 и гриппа
Фото: Павел Бедняков / РИА НовостиПавел Бедняков / РИА Новости

Единая вакцина от гриппа и коронавирусной инфекции центра «Вектор» будет отличаться от «ЭпиВакКороны» — в ее основе окажется вирус гриппа А и В. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на новосибирский научный центр.

В «Векторе» добавили, что разрабатываемой экспериментальной вакцине предстоит пройти еще много предшествующих этапов изучения, включая доклинические исследования.

Отмечается, что разрабатываемая вакцина будет корректироваться под новые штаммы и гриппа, и короанвирусной инфекции каждый сезон благодаря использованию генной инженерии и обратной генетики.

Однако ВОЗ рекомендует разработчикам вакцин оценить эффективность одновременного использования препаратов от коронавирусной инфекции и от гриппа.

Ранее компания Moderna объявила о разработке единой вакцины, защищающей от COVID-19 и сезонного гриппа. По словам представителя Moderna, главным приоритетом компании является выведение на рынок вакцины против респираторных заболеваний. Создатели препарата намерены постоянно обновлять состав вакцины в соответствии с распространенными штаммами. Комбинированный препарат можно будет вводить однократно, однако сроки его запуска не сообщаются. Подобную разработку ведет другая американская компания Novavax. В компании уже провели тестирование поливакцины и готовятся начать массовый выпуск.

Наука и техника,ВОЗ,
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