Раскрыты подробности разработки единой вакцины от COVID-19 и гриппа

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Единая вакцина от гриппа и коронавирусной инфекции центра «Вектор» будет отличаться от «ЭпиВакКороны» — в ее основе окажется вирус гриппа А и В. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на новосибирский научный центр.

В «Векторе» добавили, что разрабатываемой экспериментальной вакцине предстоит пройти еще много предшествующих этапов изучения, включая доклинические исследования.

Отмечается, что разрабатываемая вакцина будет корректироваться под новые штаммы и гриппа, и короанвирусной инфекции каждый сезон благодаря использованию генной инженерии и обратной генетики.

Однако ВОЗ рекомендует разработчикам вакцин оценить эффективность одновременного использования препаратов от коронавирусной инфекции и от гриппа.