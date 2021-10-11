Сбер рассказал о новейших технологиях на фестивале NAUKA 0+

О применении новейших технологий для совершенствования банковских процессов и об общих перспективах цифровизации рассказали спикеры Сбера на традиционном фестивале NAUKA 0+. Сбер поддерживает форум с 2018 года, но нынешнему мероприятию уделено особое внимание с учетом того, что 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. В расширенный состав команды вошли сильнейшие ученые и эксперты исследовательских лабораторий и других подразделений банка.

В мероприятии приняли участие спикеры Сбера со следующими темами докладов:

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Зураб Асланов, финансовый эксперт Сбербанк Первого: «Инвестиции с нуля для всех»;

Михаил Владимиров, руководитель направления Центра робототехники: «Робототехника. Почему это касается всех?»;

Альберт Ефимов, вице-президент по исследованиям и инновациям Сбербанка: «Философия Искусственного Интеллекта»;

Глеб Гусев, управляющий директор лаборатории по искусственному интеллекту: «Топология и жизнь: почему математика играет ключевую роль в развитии искусственного интеллекта»;

Роман Кананыхин, управляющий директор-директор лаборатории клиентского опыта и новых способов продаж: «Путешествие и опыт современного клиента»;

Константин Клименко, директор по продуктам Лаборатории Блокчейн: «Блокчейн — революция в финансах»;

Максим Козлов, руководитель Sber AR/VR Lab: «Над чем мы сейчас работаем в Sber AR/VR и главные тренды в индустрии»;

Александр Семенов, Head of R&D, SberGames: «Технологии машинного обучения в играх»;

Наталья Сельцова, директор по продуктам лаборатории интернета вещей: «Мир вступает в эпоху IOT»;

Андрей Незнамов, управляющий директор-начальник Центра регулирования AI: «Принципы этики применения искусственного интеллекта: о национальном кодексе этики ИИ»;

Сослан Табуев, ведущий исследователь данных SberUser: «Бесконечность — не предел!»;

Екатерина Ядова, директор проектов Дирекции по развитию корпоративной культуры: «Что нужно уметь человеку для успеха в мире технологий».

Лекции проводились в очном формате на территории Шуваловского корпуса МГУ им. Ломоносова. После лекций исследователи Сбера ответили на многочисленные вопросы посетителей фестиваля и обменивались мнениями с выдающими учеными, которые также приняли участие в научной программе. Также в круглом столе на тему «Будущее с искусственным интеллектом» приняли участие Сергей Марков, управляющий директор управления экспериментальных систем машинного обучения SberDevices и Яна Чаруйская, руководитель RnD-команды разработки виртуальных персонажей управления экспериментальных систем машинного обучения SberDevices.

На стенде Сбера, открытом в здании Фундаментальной библиотеки МГУ им. Ломоносова, были представлены образовательные и карьерные проекты, особенно интересные для студентов и школьников — посетителей форума. Представители Сбера рассказали о стажировке Sberseasons, Школе 21, проекте «Учитель для России», совместных образовательных программах Сбера и ведущих вузов РФ.

Фестиваль NAUKA 0+ — это особое событие, особенно в год науки и технологий. Мы были рады стать частью этого праздника и верим в то, что совместными усилиями лидеров фундаментальных исследований и представителей технологического бизнеса можно выйти на новый виток развития российской науки. Сбер давно выступает "мостиком" между этими неразрывно связанными мирами и создает возможности для самореализации студентов на стыке науки и корпоративного мира

Наталья Дудина

Старший вице-президент-руководитель блока HR Сбербанка