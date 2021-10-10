В России оценили версию появления COVID-19 из-за китайских шахтеров

Доктор медицинских наук Николай Малышев скептически отнесся к гипотезе американского коллеги Джонатана Латэма о том, что COVID-19 появился в результате эволюции в теле китайского шахтера в течение нескольких лет. Его слова приводит РБК.

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«Я к этому отношусь скептически. Для ученых важно застолбить ту или иную тему, высказать свою гипотезу. Если она подтвердится — хорошо, не подтвердится — скажут, это была предварительная версия», — заявил Малышев.

С ним согласился руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. По его мнению, такие версии легко придумываются.

«Я не очень верю в эту теорию, потому что у вируса очень сложная и тонкая организация», — добавил вирусолог.

В 2012 году шахтеров, которые разгребали остатки помета летучих мышей в шахте в провинции Юньнань в Китае, настигла загадочная болезнь. В шахте был обнаружен RaTG13, похожий на возбудитель COVID-19. Трое из шахтеров тогда умерли, остальные провели в больнице до полугода. Образцы патогена, который поразил шахтеров, отправили исследователям в Ухань, где впоследствии и зафиксировали первую вспышку коронавируса.

По версии Латэма, за прошедшие годы в теле шахтеров могли произойти сотни мутаций. И возможна произошла утечка из медицинского образца именно этой мутировавшей версии вируса.