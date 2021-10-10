Диетолог назвала опасные сочетания продуктов

Врач-диетолог Елена Соломатина предостерегла от некоторых сочетаний продуктов, передает радио Sputnik.

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В частности, дискомфорт вызывает сочетание мяса с картошкой или с макаронами. Специалист объяснила, что мясо переваривается в желудке и требует соляной кислоты, а вот крахмалистые продукты перевариваются в кишечнике. Поэтому такое сочетание вызовет неприятные ощущения, и в первую очередь у людей, которые имеют проблемы с желудочно-кишечном трактом.

Угрозу для пищеварения может таить также кофе или крепкий чай с молоком, утверждает диетолог. В больших количествах такое сочетание затрудняет пищеварение.

Также специалист предостерегла от совместного употребления помидоров с огурцами, которые в большом количестве так же вызывают дискомфорт.