Подтверждена возможная жизнь на Марсе

После изучения снимков, которые он прислал на Землю, на месте посадки были обнаружены озеро и дельта реки.

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Как сообщает Space.com, во время миссии Perseverance изучил кратер под названием Езеро диаметром 45 км. Уровень воды в нём постоянно колебался и повышался в периоды наводнений. Тогда на планете было гораздо больше воды — не исключено, что существовала и биологическая жизнь.