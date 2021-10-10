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Аппарат Perseverance подтвердил возможную жизнь на Марсе

Говорит Москва
15 минут назад

После изучения снимков, которые он прислал на Землю, на месте посадки были обнаружены озеро и дельта реки.

Подтверждена возможная жизнь на Марсе
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает Space.com, во время миссии Perseverance изучил кратер под названием Езеро диаметром 45 км. Уровень воды в нём постоянно колебался и повышался в периоды наводнений. Тогда на планете было гораздо больше воды — не исключено, что существовала и биологическая жизнь.

Снимки с орбиты показали веерообразную структуру дна Езеро. По словам специалистов NASA, оно выглядит как дельта — место, где река впадала в озеро около 3,7 млрд лет назад. Там учёные намерены искать предполагаемые останки древних марсианских микробов.

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