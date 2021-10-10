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Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19

Елена Прошина
45 минут назад

После перенесенного COVID-19 люди могут испытывать проблемы с памятью. Избавиться от них можно с помощью витаминов, запоминания стихов, разгадывания кроссвордов и решения математических задач. Об этом РИА Новости рассказали врачи Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Роспотребнадзор дал рекомендации по реабилитации после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врач-терапевт Дарья Хавкина рассказала, что после перенесенного коронавируса возможно полное восстановление памяти. Но необходимый для этого период времени может разниться — все зависит от корректирующей терапии и выраженности нарушений. По ее словам, чаще всего для восстановления требуется 1,5-2 месяца после выздоровления от COVID-19. Но у некоторых пациентов память восстанавливается спустя полгода и дольше.

Для наиболее правильного комплекса мероприятий для восстановления у того или иного пациента требуется проконсультироваться с невропатологом или терапевтом. Универсальной схемы все еще нет, резюмировала Хавкина.

Доктор медицинских наук в области психологии Андрей Шмилович рассказал, что за время пандемии COVID-19 количество аффективных нарушений и пограничных психических расстройств выросло в 1,5-2 раза. По его словам, паранойя, нарушение сна, тревожные состояния и невротические нарушения — социальные последствия эпидемии и противоэпидемиологических мер.

Наука и техника,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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