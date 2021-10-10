Мутировал в теле: Разработана новая версия происхождения COVID

Изначально коронавирус мог эволюционировать в теле зараженного в 2012 году китайского шахтера. Такую теорию выдвинул Джонатан Латэм, исполнительный директор американской компании Bioscience Resource Project. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

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Как сообщает издание, ученый подчеркнул, что вирус может многократно видоизменяться и совершать «скачки» в развитии, находясь в человеческом теле длительное время.

Согласно теории Латэма, в одном шахтере произошли много сотен мутаций, что привело к образованию Sars-Cov-2. Десятки лет развития уместились примерно в шесть месяцев. По мнению ученого, аналогичная эволюция произошла в легких зараженного шахтера после загадочной болезни в 2012 году. Следом из медицинского образца, полученного в ходе исследования инфицированных горняков, произошла утечка вируса из лаборатории в Ухане, заключил ученый.