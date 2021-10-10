Мутировал в теле: Разработана новая версия происхождения COVID

Изначально коронавирус мог эволюционировать в теле зараженного в 2012 году китайского шахтера. Такую теорию выдвинул Джонатан Латэм, исполнительный директор американской компании Bioscience Resource Project. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.
Как сообщает издание, ученый подчеркнул, что вирус может многократно видоизменяться и совершать «скачки» в развитии, находясь в человеческом теле длительное время.
Согласно теории Латэма, в одном шахтере произошли много сотен мутаций, что привело к образованию Sars-Cov-2. Десятки лет развития уместились примерно в шесть месяцев. По мнению ученого, аналогичная эволюция произошла в легких зараженного шахтера после загадочной болезни в 2012 году. Следом из медицинского образца, полученного в ходе исследования инфицированных горняков, произошла утечка вируса из лаборатории в Ухане, заключил ученый.
В 2012 году шесть шахтеров спустились в недействующую медную шахту в уезде Моцзян (провинция Юньнань, около 1 500 км от Уханя). Их целью было очистить шахту от фекалий летучих мышей. После этого они тяжело заболели, их симптомы были очень похожи на COVID-19 — кашель, жар, поражение легких. Трое из шести шахтеров умерли.