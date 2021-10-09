В США озвучили новую версию происхождения COVID-19

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Ученые из США выдвинули новую версию происхождения COVID-19

Ювелина Бернст
57 минут назад

Новая коронавирусная инфекция могла появиться в результате эволюции другого вируса в теле китайского шахтера, зараженного в 2012 году. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на американских ученых.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм рассказал, что в 2012 году китайских шахтеров настигла загадочная болезнь. Трое из шахтеров тогда умерли, остальные провели в больнице до полугода. В шахтах, где они работали, ученые обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, на 96% идентичный Sars-Cov-2. Образцы вируса были взяты у одного из шахтеров и отправлены в лабораторию в Ухане.

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Латэм отметил, что обнаруженный вирус может совершать «эволюционные скачки» и переживать множественные мутации, когда в течение долгого времени находится в теле одного человека. Так что с 2012 года в теле больных могли произойти сотни мутаций, и возможно, что в лаборатории произошла утечка медицинского образца именно этой мутировавшей болезни.

Ухань стал первым известным очагом распространения коронавируса. Однако в городе с населением более 11 млн человек случаев COVID-19 не обнаруживали с июня 2020 года.

Наука и техника,Джонатан Латэм,
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