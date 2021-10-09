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Глава Apple рассказал об истинном предназначении iPhone

Национальная Служба Новостейиещё 2
1 час назад

Осознанное потребление информации – именно для достижения этой цели команда Apple создавала свои гаджеты. Об этом рассказал генеральный директор компании Тим Кук в интервью изданию Bustle.

Глава Apple рассказал об истинном предназначении iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

iPhone «Я всегда думал, что это технологии должны служить человечеству, а не наоборот. И я всегда переживал за тех, кто слишком часто использует эти технологии», — пояснил он.

Кук выступил против «бесконечной прокрутки», имея ввиду привычку многих пользователей тратить время на беглый просмотр ленты новостей. Он отметил новую функцию iPhone «Экранное время», которая позволит пользователям фиксировать время использования девайсов на самом деле.

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По словам Кука, создатели iPhone хотели бы, чтобы люди использовали устройства для организации выставок фотографий, общения с семьей и друзьями с помощью FaceTime.

Напомним, официальный страт продаж iPhone 13 стартовал 24 сентября. За первую неделю после выхода на рынок iPhone 13 россияне приобрели 93 тысячи устройств, свидетельствуют данные отечественных мобильных операторов, зарегистрировавших смартфоны в сетях. Это рекордный показатель по сравнению с остальными смартфонами Apple, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании oneFactor.

Наука и техника,Тим Кук,Apple,РБК,
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