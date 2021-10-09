Глава Apple рассказал об истинном предназначении iPhone

Осознанное потребление информации – именно для достижения этой цели команда Apple создавала свои гаджеты. Об этом рассказал генеральный директор компании Тим Кук в интервью изданию Bustle.

Фото: РИА Новости РИА Новости

iPhone «Я всегда думал, что это технологии должны служить человечеству, а не наоборот. И я всегда переживал за тех, кто слишком часто использует эти технологии», — пояснил он.

Кук выступил против «бесконечной прокрутки», имея ввиду привычку многих пользователей тратить время на беглый просмотр ленты новостей. Он отметил новую функцию iPhone «Экранное время», которая позволит пользователям фиксировать время использования девайсов на самом деле.

По словам Кука, создатели iPhone хотели бы, чтобы люди использовали устройства для организации выставок фотографий, общения с семьей и друзьями с помощью FaceTime.