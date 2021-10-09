Ученые назвали продукт, который нужно есть каждый день

Американские ученые провели исследование и выяснили, что ежедневное употребление авокадо улучшает метаболизм и приводит в норму работу кишечника. Об этом сообщается на портале Research Gate.

Фото: University of Guelph University of Guelph

В исследовании приняли участие 163 человека разного пола в возрасте от 25 до 45 лет. Испытуемым мужчинам давали каждый день дополнительно к рациону 175 граммов авокадо, женщинам — 140 граммов.

Выяснилось, что авокадо улучшает разнообразие бактерий в кишечнике, что снижает риск развития ряда болезней, в частности воспаление кишечника. Мононенасыщенные жирные кислоты в авокадо помогают снизить уровень плохого холестерина в организме. Авокадо ускоряет метаболизм, помогая в борьбе с ожирением.