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Ученые назвали продукт, который нужно есть каждый день

Ювелина Бернст
57 минут назад

Американские ученые провели исследование и выяснили, что ежедневное употребление авокадо улучшает метаболизм и приводит в норму работу кишечника. Об этом сообщается на портале Research Gate.

Ученые назвали продукт, который нужно есть каждый день
Фото: University of GuelphUniversity of Guelph

В исследовании приняли участие 163 человека разного пола в возрасте от 25 до 45 лет. Испытуемым мужчинам давали каждый день дополнительно к рациону 175 граммов авокадо, женщинам — 140 граммов.

Выяснилось, что авокадо улучшает разнообразие бактерий в кишечнике, что снижает риск развития ряда болезней, в частности воспаление кишечника. Мононенасыщенные жирные кислоты в авокадо помогают снизить уровень плохого холестерина в организме. Авокадо ускоряет метаболизм, помогая в борьбе с ожирением.

Кардиолог и главный медицинский корреспондент Univision Хуан Ривера ранее отметил, что авокадо полезно для здоровья сердца.

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