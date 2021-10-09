Названа безвредная доза алкоголя

Психиатр-нарколог ФМБА России Шамиль Абдрашитов рассказал об условно безвредной дозе алкоголя, несущей минимальную угрозу здоровью. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Специалист Федерального медико-биологического агентства отметил, что безопасной дозы алкоголя не существует, но имеется уcловная «норма» - две стандартные порции алкоголя в день.

Стандартная порция - это 10 граммов чистого алкоголя. Один бокал вина (140 мл) - примерно 13 граммов чистого спирта, одна рюмка крепкого алкоголя (40 мл) - 12,5 граммов.

Употребление алкоголя в этих количествах также вредит здоровью, но вред относительно небольшой. Однако большинству людей понять это крайне сложно, поскольку алкоголь разрешен и доступен, а антиалкогольная пропаганда почти не ведется.

Есть исследования, что люди, употребляющие алкоголь в небольших количествах имеют меньший риск болезней сердца, сахарного диабета. Но в жизни никто не принимает алкоголь в лечебных целях. К тому же контролировать потребление спирта непросто, поэтому лучше отказаться от алкоголя полностью.

Эксперт предложил заменить его здоровым питанием и увеличением физической активности.