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Учёные объяснили, почему зубы мудрости появляются так поздно

Ferra.ruиещё 2
1 час назад

Американские учёные узнали, почему моляры — шестые, седьмые и восьмые зубы постоянного ряда — появляются у человека в определённых возрастах. Последние зубы в ряду называются зубами мудрости.

Ученые объяснили, почему зубы мудрости появляются так поздно
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи создали 3D-модели черепов различных видов приматов. Они смотрели, как изменяется череп во время роста организма. Учёные учитывали скорость роста челюстей. Как оказалось, появление каждого моляра обуславливается точным соотношением места и времени. Эти зубы должны были своим появлением не мешать работе параллельно растущих височно-нижнечелюстных суставов. Если моляр вылезет слишком рано, то при жевании будет травмировать челюстной сустав.

В целом, появление моляров зависит от начала и продолжительности роста челюстей, а у приматов оно в свою очередь зависит от продолжительности жизни.

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