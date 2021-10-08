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В «умных» часах Samsung появился браузер

Ferra.ru
30 минут назад

Южнокорейская компания Samsung увеличила функциональность своих “умных” часов Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic — теперь пользователи могут заходить в браузер прямо с них.

В «умных» часах Samsung появился браузер
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что в каталог приложений для “умных” часов была интегрирована специальная версия Samsung Internet, которая собрана с учетом особенностей размера гаджета. Таким образом пользователи могут в любое время заходить на сайты прямо с часов. Что интересно, браузер поддерживает жестовое управление и голосовой ввод, благодаря чему пользоваться им еще удобнее.

Также в браузере для часов есть возможность открыть виртуальную клавиатуру. Отмечается и поддержка специального меню Show on Phone, благодаря которому всего одним нажатием можно перенаправить открывшуюся страницу с часов на смартфон.

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