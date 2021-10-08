В «умных» часах Samsung появился браузер

Южнокорейская компания Samsung увеличила функциональность своих “умных” часов Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic — теперь пользователи могут заходить в браузер прямо с них.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что в каталог приложений для “умных” часов была интегрирована специальная версия Samsung Internet, которая собрана с учетом особенностей размера гаджета. Таким образом пользователи могут в любое время заходить на сайты прямо с часов. Что интересно, браузер поддерживает жестовое управление и голосовой ввод, благодаря чему пользоваться им еще удобнее.