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NVIDIA выпустит новую мощную видеокарту RTX 3090 Ti с колоссальным энергопотреблением

Ferra.ru
56 минут назад

В сети опубликовали подробные сведения о новой видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Она будет мощнее и дороже текущей RTX 3090.

NVIDIA выпустит новую мощную видеокарту RTX 3090 Ti
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Во-первых, стало известно, что показатель TDP у RTX 3090 Ti будет равен 450 Вт, что на 100 Вт больше, чем у оригинальной RTX 3090. Под TDP подразумеваются конструктивные требования по теплоотводу. Это значит, что система охлаждения видеокарты должна обеспечивать отвод 450 Вт тепла при нормальных условиях. Журналисты называют это колоссальным значением.

Во-вторых, сообщается, что у видеокарты может появиться новый разъём питания. Предполагается, что на смену 12-контактному установят 16-контактный Molex MicroFit.

Помимо этого, источник рассказал, что частота памяти увеличится до 21 ГГц, а также могут быть установлены модули на 2 ГБ. Это значит, что дизайн печатной платы может измениться.

RTX 3090 Ti должна выйти в январе вместе с моделями RTX 3070 Ti 16GB и RTX 2060 12GB.

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