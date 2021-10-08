Мы, конечно, тоже стоять не будем на месте. У нас есть программа «Сфера», в этом году мы её представили президенту и будем выводить сотни своих аппаратов, чтобы обеспечить для себя защиту собственного суверенитета в этой информационной среде, — заключил Рогозин.