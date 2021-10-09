Google заплатил штраф три миллиона рублей

Американский IT-гигант Google оплатил штраф размером 3 млн рублей за нарушение закона в части локализации персональных данных пользователей. Согласно российскому законодательству, за систематический отказ выполнять требования Роскомнадзора компания может получить административный протокол, предусматривающий многомиллионный оборотный штраф — до 10% от выручки в стране.

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Как сообщила со ссылкой на Роскомнадзор «Российская газета», штраф за отказ перенести серверы в Россию Google получила в августе 2021 года, тогда же на 4 млн рублей решили оштрафовать и WhatsApp (принадлежит Facebook).

Ранее Роскомнадзор оштрафовал Facebook и Twitter на 15 млн и 17 млн рублей соответственно за повторное нарушение требования о локализации персональных данных. В 2020 году они также привлекались к ответственности и получили штрафы на 4 млн рублей каждая. При этом Facebook оплатила его, а Twitter — нет.

Отмечается, что с начала 2021 года суд несколько раз привлёк компании к административной ответственности за неудаление запрещённого контента: Facebook оштрафован на 70 млн рублей, Telegram — на 35 млн рублей, Twitter — на 38,4 млн рублей, Google — на 32,5 млн рублей, TikTok — на 4,1 млн рублей, «Одноклассники» — на 4 млн рублей, «ВКонтакте» — на 3 млн рублей. Последние две соцсети выплатили суммы полностью.