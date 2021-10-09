В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 4 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Google заплатил штраф в 3 млн рублей за отказ перенести серверы в Россию

Секрет Фирмыиещё 5
1 час назад

Американский IT-гигант Google оплатил штраф размером 3 млн рублей за нарушение закона в части локализации персональных данных пользователей. Согласно российскому законодательству, за систематический отказ выполнять требования Роскомнадзора компания может получить административный протокол, предусматривающий многомиллионный оборотный штраф — до 10% от выручки в стране.

Google заплатил штраф три миллиона рублей
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

Как сообщила со ссылкой на Роскомнадзор «Российская газета», штраф за отказ перенести серверы в Россию Google получила в августе 2021 года, тогда же на 4 млн рублей решили оштрафовать и WhatsApp (принадлежит Facebook).

Ранее Роскомнадзор оштрафовал Facebook и Twitter на 15 млн и 17 млн рублей соответственно за повторное нарушение требования о локализации персональных данных. В 2020 году они также привлекались к ответственности и получили штрафы на 4 млн рублей каждая. При этом Facebook оплатила его, а Twitter — нет.

Отмечается, что с начала 2021 года суд несколько раз привлёк компании к административной ответственности за неудаление запрещённого контента: Facebook оштрафован на 70 млн рублей, Telegram — на 35 млн рублей, Twitter — на 38,4 млн рублей, Google — на 32,5 млн рублей, TikTok — на 4,1 млн рублей, «Одноклассники» — на 4 млн рублей, «ВКонтакте» — на 3 млн рублей. Последние две соцсети выплатили суммы полностью.

Ранее «Секрет» писал , что государственная администрация по регулированию рынка Китая оштрафовала крупнейший в стране сервис доставки еды Meituan на $533 млн.

Наука и техника,Роскомнадзор,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители