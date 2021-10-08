Эксперт рассказал, стоит ли выключать геолокацию на смартфоне

“Надо понять, что если кто-то захочет за вами следить, он будет следить и при выключенной GPS – по технологии триангуляции, то есть определения вашего местоположения по источникам сигнала от базовых станций. С точки зрения того, чтобы ваши данные не отследили, выключай, не выключай GPS – это мертвому припарка”, – заверил Половников.