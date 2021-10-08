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Раскрыты любимые слова телефонных мошенников

Lenta.ruиещё 5
6 часов назад

Телефонных мошенников можно распознать по их любимым словосочетаниям «лицевой счет» и «финансовая ячейка», раскрыли эксперты в исследовании компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock. Содержание публикует РИА Новости.

Раскрыты любимые слова телефонных мошенников
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Как выяснили авторы исследования, мошенники постепенно уходят от использования банковских баз данных, которые подорожали из-за мер борьбы с утечками, и чаще выманивают информацию о счетах в банке.

По словам директора компании DeviceLock DLP Юрия Томашко, злоумышленники используют легенду о том, что на имя жертвы якобы взят кредит с использованием лицевого счета, который привязан к паспортным данным. Для предотвращения хищения потенциальной жертве необходимо назвать номера ее банковских счетов и перевести все средства на некий безопасный счет. При этом жертву просят не говорить никому о звонке, поскольку это якобы нарушает Уголовный кодекс.

«Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником. Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует», — сказал Томашко.

Также он посоветовал в таких случаях закончить разговор и несколько часов не отвечать на незнакомые номера. По его словам, не стоит издеваться, затягивать разговор или указывать несуществующие данные.

Ранее был раскрыт популярный обман с повышением платы за услуги ЖКХ — адвокат Сергей Сергеев сообщил, что управляющие компании могут проводить фиктивные собрания собственников жилья, на которых якобы согласовываются повышенные тарифы и дополнительные коммунальные услуги, что ведет к увеличению сумм в квитанциях за «коммуналку».

Наука и техника,Сергей Сергеев,РИА Новости,
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