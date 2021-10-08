Маск захотел создать сверхзвуковой электрический самолет

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поделился с подписчиками в Twitter своими планами.

Фото: AFP/Brendan Smialowski AFP/Brendan Smialowski

Например, он хотел бы создать сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой.

"Но, если добавлю себе еще работы, мой мозг просто взорвется", - цитирует ТАСС Маска.