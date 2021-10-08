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Маск: Хотел бы создать сверхзвуковой электрический самолет

Российская Газетаиещё 2
1 час назад

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поделился с подписчиками в Twitter своими планами.

Маск захотел создать сверхзвуковой электрический самолет
Фото: AFP/Brendan SmialowskiAFP/Brendan Smialowski

Например, он хотел бы создать сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой.

"Но, если добавлю себе еще работы, мой мозг просто взорвется", - цитирует ТАСС Маска.

Ранее американский предприниматель рассказал, что компания Tesla готовится в 2022 году представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot. Робот, собранный из легких материалов, будет оснащен системой искусственного интеллекта и набором датчиков, применяемых в электромобилях Tesla.

Наука и техника,Наука,Илон Маск,SpaceX,ИТАР-ТАСС,
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