Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к «Википедии»

В работе онлайн-энциклопедии «Википедия» произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

О проблемах в работе «Википедии» сообщают пользователи из разных стран, однако наибольшее число жалоб поступает из России - пользователи не могут получить доступ к сайту.

В понедельник, 4 октября, Facebook, WhatsApp и Instagram оказались недоступны для пользователей по всему миру из-за глобального сбоя. Причиной сбоя стала внутренняя ошибка компании.