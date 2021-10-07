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Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к «Википедии»

Вероника Полынина
27 минут назад

В работе онлайн-энциклопедии «Википедия» произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к «Википедии»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

О проблемах в работе «Википедии» сообщают пользователи из разных стран, однако наибольшее число жалоб поступает из России - пользователи не могут получить доступ к сайту.

В понедельник, 4 октября, Facebook, WhatsApp и Instagram оказались недоступны для пользователей по всему миру из-за глобального сбоя. Причиной сбоя стала внутренняя ошибка компании.

В Facebook объяснили глобальный сбой

Сбой в работе социальной сети Facebook и ее дочерних сервисов привел к росту трафика у соцсетей-конкурентов. Вместе с тем резко увеличилась популярность приложений для знакомств и книжных сервисов, а также выросло число звонков и СМС.

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