Российские хакеры оказались самыми активными в мире

Больше половины обнаруженных кибератак, проспонсированных государствами, проводились из России. Вывод о том, что «русские хакеры» оказались самыми активными в мире, содержится в отчете компании Microsoft, выдержки из которого опубликовало агентство Associated Press.

Фото: Thomas Bakker / Globallookpress.com Thomas Bakker / Globallookpress.com

По данным экспертов Microsoft, хакеры из России стояли за 58 процентами подобных атак. Отмечается, чаще всего «русские хакеры» нападали на США, Украину, Великобританию и входящие в НАТО европейские государства.

Специалисты подчеркнули, что, по их данным, российские киберпреступники серьезно повысили процент успешных атак — до 32 процентов в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021-го. Ранее за аналогичный период их обвиняли только в 21 проценте нападений.

В Microsoft отмечают, что Китай с долей лишь в 8 процентов занял третье место в списке, хотя успехом окончились 44 процента атак. На втором же месте расположились спонсируемые государством хакеры из Северной Кореи (23 процента атак).

По данным аналитиков, лишь 4 процента кибератак по госзаказу направлены на объекты критической инфраструктуры. При этом «русских хакеров» они интересуют куда меньше, чем их коллег из восточных стран.